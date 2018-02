Aus dem heißen Gebussel am Herd wird wohl nichts! Noch während des diesjährigen Dschungelcamps schien sich zwischen Siegerin Jennifer Frankhauser (25) und Ex-Bachelorette-Hottie Davis Friedrich eine süße Liebelei anzubahnen. Obwohl die beiden eine Romanze mehrfach dementierten, vermuteten die Fans einen Flirt – und erhofften sich das Funkensprühen bei Das Perfekte Promi-Dinner nach der Show. Das fällt jetzt jedoch wohl in den Urwaldtümpel: David hat scheinbar schon gekocht – und zwar ohne seine angebliche Flamme!

Zwischen Topf und Pfanne wird es wohl nicht zum erneuten Küsschen zwischen den angeblichen Turteltauben kommen: Auf ihren Instagram-Accounts veröffentlichten Transgendermodel Giuliana Farfalla (21), Campmutti Natascha Ochsenknecht (53), Ex-Kicker-Profi Ansgar Brinkmann (48) und Sonnenschein David jetzt coole Schnappschüsse und Clips eines gemeinsamen Kochabends. Begleitet wurden die vier ehemaligen Dschungelstars dabei von Kameras, während sie den Kochlöffel schwangen – alle Zeichen deuten also auf die Aufzeichnung der belieben Gourmetshow! Von Kronenträgerin Jenny war in den Postings aber nichts zu sehen – die Katzenschwester dürfte damit in einer weiteren Folge des Formats ohne ihren Schwarm zu sehen sein.

David schien die Abwesenheit seiner vermeintlichen Herzdame jedoch nicht sonderlich zu stören: Der Eskimo Callboy-Schlagzeuger zeigte sich superhappy an der Seite seiner Tropenkollegen. Werdet ihr euch die kulinarische Sendung anschauen? Stimmt unten ab.

