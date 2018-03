Oh, oh! Macht sich bei Anna Maria Damm (21) etwa der Kilofrust breit? Im Dezember ließ die YouTuberin überglücklich ihre Schwangerschaftsbombe platzen. Während sich ihr Body anfangs noch nicht verändert, holen die werdende Mami nach und nach die Baby-Pfunde ein. "Es ist echt viel", gesteht die Bald-Mama in ihrem Schwanger-Update auf YouTube und plaudert weiter: Nicht nur ihr kleiner Bauchbewohner soll für die zehn Extrakilos verantwortlich sein, sondern auch die eine oder andere Leckerei.



