Doofe Konkurrentinnen, ein nerviger Kulturtrip und immer diese Zweifel – die Bachelor-Girls ließen sich auch in dieser Folge nicht lumpen! Bei den romantischen Dreamdates hatten die drei finalen Kandidatinnen heute Abend noch einmal die Chance, ihrem Rosenkavalier Daniel Völz schöne Augen zu machen. Doch statt süßem Geflirte und kleinen Neckereien machten Carina Spack, Kristina Yantsen und Svenja von Wrese vor allem lange Gesichter: Jede Kleinigkeit brachte die Ladies zum Meckern!

Waren die Ansprüche der Mädels zu hoch – oder die Dates zu langweilig? Schon beim gemeinsamen Actiontrip am Wasserfall schien Daniel es seinen Herzdamen nicht recht machen zu können. In Dauerschleife nölten die Damen wegen Höhenangst – und besonders Kasachin Kristina schien ihren Mitstreiterinnen ein Dorn im Auge: "Sie spielt ein wenig!" und "Entweder sie springt jetzt oder ich schupse sie runter!", äußerten sich Svenja und Carina. Besonders Letztere schien im fernen Vietnam keinen Spaß zu haben: Schon beim Einzeldate im Tempel beschwerte die Blondine sich über das Kulturprogramm und wollte ihren Platz an Daniels Schulter anschließend sogar gegen ein Partyboot eintauschen!

Auch den Zuschauern der Sendung fiel die negative Einstellung der drei Singleladys auf: Auf Twitter sammelten sich bereits kurz nach dem Ende der Sendung zahlreiche Beschwerden und Spottäußerungen über das Verhalten der Bachelor-Damen: "Carina hat sich spätestens jetzt als Dschungelzicke für das Dschungelcamp qualifiziert" und "Warum meckert ihr so viel? Mir wäre lieber, ihr würdet weniger reden!", heißt es in dem Netzwerk.

MG RTL D "Der Bachelor" 2018, Carina und Daniel in einem vietnamesischen Tempel

MG RTL D Bachelor Daniel Völz in Vietnam

MG RTL D Bachelor-Kandidatinnen Kristina Yantsen, Carina Spack und Svenja von Wrese

