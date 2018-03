Was für eine schockierende Geschichte! Erst vor wenigen Tagen überraschte Paris Jackson (19) mit süßen Spekulationen: Der Tochter von Popkönig Michael Jackson (†50) wurde eine klammheimliche Liebelei mit Supermodel Cara Delevingne (25) nachgesagt. Auf die rosigen Gerüchte folgte nun jedoch ein Mega-Drama: Auf Social-Media sorgt Paris für große Sorge bei ihren Fans – weil sie in einem Video beinahe in den Tod stürzt!

Überschreitet sie damit wortwörtlich eine Grenze? In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Blondine jetzt mehrere kurze Clips. Sichtlich angeheitert balanciert sie in diesen während einer Party auf einem Hausdach – und scheint kurzzeitig das Gleichgewicht zu verlieren! Zu den Aufnahmen schreibt das Model nur scherzend: "Ich bin fast gestorben!" Wie ein Augenzeuge jedoch dem Onlineportal RadarOnline berichtete, soll die Szenerie nicht ganz so witzig gewesen sein: "Es war beängstigend. Für einen kurzen Moment dachten wir wirklich, sie würde fallen!"

Ihr Nahtoderlebnis soll der 19-Jährigen aber keine Lehre gewesen sein: So jettete Paris nur kurz nach ihrem Beinahunfall nach London – und feierte dort nach allen Regeln der Kunst weiter. Einem Insider zufolge soll ihre Familie wegen ihres unkontrollierbaren Verhaltens bereits besorgt sein: "Man kann nicht ruhig mit ihr reden. Alle bereiten sich insgeheim auf den schlimmsten aller Anrufe vor!"

Gareth Cattermole/Getty Images for Burberry Paris Jackson und Cara Delevingne auf der London Fashion Week

Instagram / parisjackson Paris Jackson bei einer Party

Getty Images / Graham Denholm Paris Jackson, Tochter von Michael Jackson

