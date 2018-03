Am 15. Februar brachte Behati Prinsloo (28) ihre zweite Tochter Gio Grace zur Welt. In ihrer Instagram-Story zeigt sie mit einem heißen Bikini-Clip nur knappe zwei Wochen nach der Geburt, dass sie schon wieder megaschlank ist. Aber kein Wunder – schließlich hält sich das Supermodel mit Yoga, Pilates und Joggen fit und verzichtet außerdem komplett auf Brot. Ihr Körper ist immerhin ihr Kapital – und so hält Behati ihren Body immer fit.



