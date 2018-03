Langzeitstillen, nein danke! Während einige Promi-Mamas wie Sara Kulka (27) ihre Kids über Jahre stillen, war das für Sarah Harrison (26) nie ein Thema: "Für mich war von Anfang an klar, dass ich Mia nicht ein oder zwei Jahre stillen will, sondern ihr die Anfangsmilch geben will, weil ich weiß, das ist gut ist und ich das einfach versuche. Das hat dann letztendlich nicht mehr funktioniert”, erklärte sie im Promiflash-Interview. Ihr Töchterchen bekommt schon seit einigen Wochen das Fläschchen, da die 26-Jährige auf einmal beim Stillen schmerzen hatte.



