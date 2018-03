Mami statt Party! Am 1. März durfte Birthday Boy Justin Bieber 24 Kerzen auf seiner Torte auspusten. Lange wurde spekuliert, wie der Mann der Stunde seinen Ehrentag wohl feiern würde – während seine Herzensfrau Selena Gomez (25) angeblich eine Megasause in Sinn gehabt habe, munkelte man, dass Biebs tatsächlich ein paar intime Mußestunden zu zweit bevorzuge. Jetzt ist die Birthday-Katze aus dem Sack: So verbrachte der "Baby"-Sänger seinen Geburtstag!

Eine innige Umarmung und zwei überglückliche Gesichter – wenn das keine schöne Geste ist. Nur handelt es sich bei der knuddelfreudigen Brünette nicht etwa um Justins neue, alte Flamme Sel: Tatsächlich drückt Mama Pattie Mallette (42) ihren Sohnemann auf den Aufnahmen von seinem Geburtstag, und zwar vor einer Go-Kart-Bahn in Los Angeles. Drinnen sollen den Musiker noch zahlreiche Freunde festlich empfangen haben. Ob das Goldkehlchen dort auch endlich auf seine Knutsch-Kosten mit seiner Freundin gekommen ist?

Selenas Gratulations-Post lässt jedenfalls vermuten, dass sie sich die Feier ihres Boyfriends um nichts in der Welt entgehen lassen würde: In einem süßen Upload auf Instagram verkündete die "Hands to Myself"-Interpretin: "1. März 1994. Jemand, den ich kenne, der zufällig supercool ist, wurde geboren."

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

T.Maidana / Splash News Justin Bieber und seine Mutter Pattie Mallette

Instagram / selenagomez Selena Gomez im März 2018

