Mit einem Teller Pasta aufgeflogen! Eigentlich wollten Ex-Bachelorette Anna Hofbauer (29) und ihr Liebster Marc Barthel (28) ihre Beziehung erst einmal geheim halten. Aufmerksame Follower entpuppten sich als waschechte Spürnasen und kamen hinter das süße Liebes-Geheimnis der beiden TV-Stars. Das Paar nimmt es mit einer ordentlichen Portion Humor. "Wahnsinn, richtige Detektive, ne. Das ist unglaublich", erklärte Marc, als Promiflash die Turteltauben auf die achtsamen User ansprach. "Es ist den Fans aufgefallen. Wir mussten sehr lachen, aber das war auf gar keinen Fall irgendwie so, dass man bewusst was gestreut hat. Das war eigentlich eher Zufall", ergänzte Anna ihren Liebsten.



