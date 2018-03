Dieses Work-out ist wirklich zum Heulen! Jessica Paszka (27) ist zur Zeit total im Fitness-Modus. Kurz bevor die einstige Bachelorette in wenigen Tagen zum ersten Mal über das Let's Dance-Tanzparkett fegen wird, gibt sie im Gym mit ihrem Personal Trainer noch einmal extra viel Gas. Aber ob sich die TV-Beauty langsam nicht ein bisschen zu viel zumutet? In einem aktuellen Social-Media-Post steht Jessi vor lauter Anstrengung kurz vor einem Weinkrampf!

Wie an fast jedem Tag nahm die 27-Jährige auch dieses Mal ihre Fans wieder via Instagram-Story direkt mit ins Fitnessstudio. Doch statt einer motivierten Brünetten blickte jetzt eine ausgelaugte und niedergeschlagene Jessi in die Handykamera: "Die letzten Übungen haben wir nicht gefilmt, weil ich kurz vorm Weinen war. Wir hatten ein bisschen viel Gewicht heute. Aber jetzt geht's weiter. Ich glaube, ich werde gleich wieder weinen", erklärte sie den Followern ihre aktuelle Stimmungslage.

Dass Jessica eigentlich gar keine Extra-Einheit Sport nötig hätte, zeigte sie bereits vor wenigen Wochen am Set von Ninja Warrior Germany! Sie versuchte sie am knallharten Hindernisparcours, an dem sogar schon Profisportler scheiterten. Wann aber die TV-Zuschauer sehen können, wie die ehemalige Bachelor-Kandidatin die schwierigen Barrieren nimmt, ist noch nicht bekannt.

MG RTL D / Arya Shirazi Jessica Paszka, "Let's Dance"-Kandidatin 2018

Instagram / Jessica Paszka/"jessica_paszka_" Jessica Paszka, Ex-Bachelorette

Instagram/jessica_paszka_ Jessica Paszka während ihres Malediven-Urlaubs

