Sind sie bereit für Kinder? Stefanie Giesinger (21) und Marcus Butler (26) sind offiziell seit etwa eineinhalb Jahren ein glückliches Paar. Noch führen der erfolgreiche YouTuber und die Germany's next Topmodel-Siegerin von 2014 ein Jetsetleben und häufig auch eine Fernbeziehung. Doch irgendwann wollen sie sich auch einen gemeinsamen Wohnsitz zulegen und sesshaft werden. Stehen denn auch schon bald Kinder auf dem Plan des Power-Couples?

"Klar! Aber ich brauche noch sieben Jahre um Kind zu sein, mich auszutoben, die Welt zu bereisen", stellte Steffi nun in einem Interview mit Bild klar. Mit ihren gerade einmal 21 Jahren hat das Model schon viel erlebt, aber auch noch jede Menge vor. Auch heiraten soll dann ein Thema werden: "Ich bin für das Klischee und liebe die Liebe!"

Mit dem Antrag kann sich ihr Schatz aber wohl noch ein bisschen Zeit lassen. Für Stefanie soll das ruhige Familienleben erst in zehn Jahren so richtig losgehen: "Da habe ich zwei Kinder, bin verheiratet und lebe hoffentlich in einem herrlichen Haus. Ganz langweilig und schön."

Instagram / marcusbutler Marcus Butler und Stefanie Giesinger

Instagram / marcusbutler Marcus Butler & Stefanie Giesinger auf der "Vanity Fair x Instagram"-Party in Los Angeles

John Thys/AFP/Getty Images Marcus Butler und Stefanie Giesinger bei den MTV Europe Music Awards in Rotterdam 2016

