Auch Männer dürfen mal in den Farbtopf greifen! Auf YouTube ist es schon lange keine Seltenheit mehr, dass auch das männliche Geschlecht Schminktipps gibt und Beauty-Tutorials dreht. Ossi Glossy, Marvyn Macnificent oder Sami Slimani (27) zeigen, wie Mann sich verschönern kann – und das ist für viele ihrer weiblichen Vlog-Kolleginnen völlig okay. "Also, Make-up muss jetzt nicht nur für Frauen sein. Es ist voll okay, wenn sich Männer schminken. Ich glaube, da ist die Gesellschaft noch ein bisschen zu eingeschränkt und es ist voll okay, wenn ein Mann mal ein bisschen die Augenringe abdeckt. Ich finde das gar nicht schlimm", bezog Ivana Santacruz im Promiflash-Interview bei der Glow Convention in Berlin Stellung.



