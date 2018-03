XXL-Glück! Im Dezember ließ Khloé Kardashian (33) die Baby-Bombe platzen: Das Reality-Sternchen und ihr Boyfriend Tristan Thompson (26) erwarten ihr allererstes Kind. Und wie stolz die werdende Mami auf ihr kleines Wunder ist, zeigt sie regelmäßig in süßen Baby-Bauch-Updates auf Social Media – und die Kugel wird immer riesiger. Besonders auf ihrem aktuellen Urlaubsschnappschuss möchte man meinen – diese Kugel steht doch kurz vorm Platzen.

Momentan urlaubt die Influencerin mit ihrer Schwester Kourtney Kardashian (38) in Japan – und geht trotz enormer Murmel noch auf Erkundungstour. Die Blondine stattet dem Bamboo Forest einen Besuch ab – und präsentiert neben der einzigartigen Landschaft besonders den Bump auf Instagram. In einem rosafarbenen langen Rock, der über Khloé Körpermitte bis zu ihrer Brust geht, und einem pinken Flauschmantel setzt das Model seine beachtliche Acht-Monats-Kugel bestens in Szene.

Die Farbauswahl der 33-Jährigen war kein Zufall, sondern ein Indiz für das Geschlecht ihres Nachwuchses. Lange hielt sich Khloé diesbezüglich bedeckt. Doch die Fans konnten sich jetzt freuen: Die Bald-Mami hat das Geheimnis in der gestrigen Keeping up with the Kardashians-Folge gelüftet: Sie bekommt ein Mädchen.

Instagram / khloekardashian Kourtney und Khloè Kardashian in Japan

Instagram / khloekardashian Khloè Kardashian im März in Japan

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian im Februar 2018

