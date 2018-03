Heißes Duo bei den Oscars 2018! Zum 90. Mal haben sich am Sonntagabend die Größen der Filmbranche in Los Angeles versammelt, um die Topriege Hollywoods zu ehren. Neben den begehrten Goldjungen ging es bei dem Event vor allem um eines: die perfekten Outfits. Auch Jenna Dewan Tatum (37) hat mal wieder gezeigt, dass sie jede Menge von beeindruckenden Looks versteht. Im heißen Outfit hat sie den Red Carpet mit Freundin Emmanuelle Chriqui (40) gerockt!

In einem ultraengen Off-Shoulder-Dress mit XXL-Beinschlitz sorgte die Tänzerin bei den Fotografen und Gästen wohl gleichermaßen für Atemaussetzer. Zusammen mit ihrer besten Freundin war sie einer der Hingucker des Abends. Einen kleinen Haken hatte der sonst so perfekte Auftritt der Power-Frau aber: Die Öffentlichkeit musste nämlich auf Jennas sexy Mann Channing (37) verzichten.

Die heißen Aufnahmen von Jenna und ihrer BFF entschuldigen das Fehlen süßer Couple-Bilder aber auf jeden Fall. Und überhaupt – auch Hollywood-Ladys wollen ab und zu mal einen Mädelsabend genießen.

Jean-Baptiste Lacroix/AFP/Getty Images Jenna Dewan Tatum bei den Oscars 2018

Dia Dipasupil/Getty Images Emmanuelle Chriqui und Jenna Dewan Tatum bei den Oscars 2018

Jean-Baptiste Lacroix/AFP/Getty Images Jenna Dewan Tatum bei den Oscars 2018

