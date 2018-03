Sie zählen wirklich zu den Vorzeigepaaren Hollywoods! Seit sich Channing (37) und Jenna Tatum (36) 2006 am Set ihres Films "Step Up" kennenlernten, sorgen sie bei ihren Fans regelmäßig für Schmachtalarm – auch abseits der Leinwand. Schließlich wirken die beiden noch elf Jahre nach ihrem ersten Treffen wie frisch verknallt. Auch Anfang der Woche auf der Premiere des von Channing produzierten Dokufilms "War Dogs: A Soldier’s best Friend" flirteten sie heftig miteinander.



