Sie gewährt erste Einblicke in den Kleiderschrank ihrer kleinen Maus! Khloe Kardashian (33) erwartet in wenigen Wochen ihr erstes Baby-Girl und könnte derzeit nicht glücklicher sein. Zusammen mit seinem Freund Tristan Thompson (26) schwebt der Keeping up with the Kardashians-Star auf Wolke sieben und steckt in voller Baby-Vorfreude. Jetzt präsentierte Khloe voller Stolz ihren Fans den ersten Mini-Strampler für ihre Prinzessin.



