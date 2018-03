Sie will ihn nie wieder los lassen! Die Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda Lewis fällt in der 13. Staffel mit ihrer selbstbewussten Art und ihrem durchtrainierten Körper auf. Doch der kommt nicht von ungefähr: Sie arbeitet hart für ihren Body. Durch diese Fitness-Liebe lernte sie vor ungefähr zehn Monaten ihren Freund Tobi auf einer Sportmesse kennen. Ihr Herz gehört seitdem nur dem überzeugten Bodybuilder. Gerda ist total verliebt in ihren Schatz und erklärt jetzt, was ihn so besonders macht.

"Er kann mich immer zum Lachen bringen. Auch wenn ich irgendwie mal traurig bin – er ist wirklich immer gut drauf und wenn er auch mal genervt ist, lässt er es gar nicht an mir aus. Das finde ich auch toll an ihm", schwärmte das Nachwuchsmodel während eines Interviews für Pro7 über seinen selbst ernannten Instagram-Husband. Mit seinen Muskeln überzeugt er im Netz allerdings nicht nur seine Freundin – und das kriegt auch die Blondine mit: "Es gibt viele Mädchen, die ihn auch toll finden, aber Gott sei Dank weiß ich, dass er ja auch nur mich liebt und niemals eine andere Frau angucken würde."

Natürlich hat sich die Influencerin schon über die gemeinsame Zukunft mit ihrem Liebsten Gedanken gemacht. "Wir wollen uns auf jeden Fall mal verloben, irgendwann mal heiraten, mal in ein Haus ziehen mit Hund und Baby irgendwann", verriet sie mit einem breiten Grinsen auf ihrem Gesicht.

Instagram / gerda.jlewis Tobi und GNTM-Kandidatin Gerda Lewis

Instagram / tobi_ti GNTM-Kandidatin Gerda mit Tobias

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis mit Tobi an Weihnachten

