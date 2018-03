Was ist da los im Hause der Reality-TV-Familie Kardashian? Während Kim (37), Khloe (33) und Kylie Jenner (20) voll im Babyfieber sind, scheint Schwester Kourtney (38) an einem Problem zu knabbern. Die älteste Tochter von Kris Jenner (62) löschte kurzzeitig ihren Instagram-Account – nur einen Tag nach ihrem Freund Younes Bendjima! Doch nicht nur das: Das Paar soll sich vorher gegenseitig entfolgt sein. Was sind die Gründe für das mysteriöse Netzverhalten der Realitystars?

Laut Blogger Perez Hilton (39) soll die Ex von Scott Disick (34) kurz vor dem Rückzug aus dem Internet noch verkündet haben, "die Wahrheit" über eine oder mehrere bekannte Persönlichkeiten zu wissen – um wen oder was es sich handelt, ließ die rassige Schönheit allerdings offen. Ist dieses dunkle Geheimnis vielleicht Schuld am temporären Insta-Aus der Dreifachmama? Oder hatte sie einfach die Nase voll vom öffentlichen Streit mit dem Vater ihrer Kinder?

Wie kürzlich herauskam, soll Scott Toyboy Younes mit Prügel gedroht haben, obwohl er doch selbst eine neue Beziehung zum deutlich jüngeren Model Sofia Richie (19) führt. Vielleicht war das jetzt Kourtneys Art und Weise, ein Statement zu setzen. Oder ist doch alles aus zwischen ihr und dem 14 Jahre jüngeren Younes? Was denkt ihr?

Paul Zimmerman/ Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian

Getty Images / Rich Fury Kourtney Kardashian beim PrettyLittleThing by Kourtney Kardashian Launch 2017

Judy Eddy/WENN Rob, Kim, Kourtney und Khloe Kardashian, Kylie, Kris & Kendall Jenner

