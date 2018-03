Ein Baby süßer als das andere: Am Samstag postete Kylie Jenner (20) erstmals ein richtiges Video von ihrem Töchterchen Stormi Webster. Die Kleine kam am 1. Februar auf die Welt und bisher durften die Fans nur mal ein Füßchen und ein paar verhüllte Aufnahmen der Püppi begutachten. Nicht nur sieht das neuste Mitglied im Kardashian-Jenner ganz aus wie die Mama, sondern sie macht auch den anderen Kids ganz schön Konkurrenz.

Nur zwei Wochen vor Stormi wurde Kim Kardashians (37) Tochter Chicago West von einer Leihmutter geboren und verzückte auf dem ersten Foto schon die Fans. Bereits bei den Geschwistern North (4) und Saint (2) sorgten die putzigen Aufnahmen für großes Aufsehen. Auch die kleine Dream (1) von Robert Kardashian (30) verzaubert seit gut einem Jahr die Follower der Familie.

Während in den letzten Jahren die ersten Bilder der Babys eher auf Social Media veröffentlicht werden, verkaufte Kourtney Kardashian (38) die ersten Aufnahmen von Sohn Mason Disick (8) und Tochter Penelope (5) noch an eine Zeitschrift. Nur von Reign (3) postete sie den ersten Schnappschuss lieber selbst. Doch welche Babyaufnahmen haben euch am besten gefallen?

Snapchat / kylizzlemynizzl Stormi Webster

Instagram / kimkardashian Chicago West

Instagram/dream Dream Kardashian

kimkardashianwest.com Saint West

Instagram/ Kim Kardashian North West

London Entertainment / Splash News Penelope Disick

AKM IMAGES / Splash News Mason Disick

Facebook/ Kourtney Kardashian Reign Disick



