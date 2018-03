Stefanie Giesinger (21) ist eigentlich immer online! Ob besorgniserregende Snaps aus dem Krankenhaus, Sporteinheiten mit Freund und YouTuber Marcus Butler (26), Auftritte auf dem Red Carpet – Steffi filmt sich überall und hält ihre Fans so auf dem Laufenden. In einem Interview hat das Model jetzt sogar zugegeben, dass sie von ihrem Smartphone gar nicht mehr loskommt. Sie ist süchtig nach Instagram und Co.!

Stefanie hat bei Instagram über drei Millionen Follower – und die wollen natürlich unterhalten werden. "Aber ich bin nicht dauerhaft am Handy, versuche oft darauf zu verzichten", sagte sie gegenüber Bild am Sonntag. Gerade wenn die Laufsteg-Schönheit mit Freund Marcus ausgeht, versucht sie auf die virtuelle Welt zu verzichten: "Mich nervt es tierisch, wenn jemand die ganze Zeit am Handy ist."

Ihr Liebster scheint das ganz genauso zu sehen: "Auch im Spa ist das Handy immer aus, um abzuschalten", sagte sie. Und ihre Follower sind bestimmt auch happy, wenn Steffi mit Marcus die Zweisamkeit genießen kann. Seid ihr Fans der beiden? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger

Instagram / marcusbutler Marcus Butler und Stefanie Giesinger

Instagram / marcusbutler YouTuber Marcus Butler und Model Stefanie Giesinger

