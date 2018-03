Rosen austeilen, Schotter einstecken – seine Zeit als Der Bachelor lohnt sich für Daniel Völz (33) in jeglicher Hinsicht! Idealerweise findet der TV-Junggeselle heute in Kristina Yantsen oder Svenja von Wrese seine Traumfrau. Was dem Immobilienmakler nach der Show in jedem Fall bleibt: jede Menge Zaster! Wie Bild berichtet, sollen nicht nur die Disco-Auftritte, die er bald absolvieren wird, Daniel ein ansehnliches finanzielles Polster verschaffen. Für seine Teilnahme kassiere er zwischen 30.000 und 70.000 Euro. Viel mehr als die Damen, die in dem Kuppelformat um ihn warben – die erhielten angeblich insgesamt höchstens 4.000 Euro. Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de



