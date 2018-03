Liegt zwischen diesen Reality-Stars etwa Liebe in der Luft? Yeliz Koc und Jan Sokolowsky wollten im TV ihr Beziehungsglück finden. Die Brünette kämpfte um das Herz des diesjährigen Rosenkavaliers Daniel Völz, während der ehemalige Fitnessstudio-Besitzer seine Seelenverwandte bei Love Island suchte. Bei beiden scheiterte der Plan. Yeliz und Jan sind nach wie vor Single – oder etwa doch nicht? Ein verräterisches Bild sorgt plötzlich für Spekulationen: Sind die TV-Stars ein Paar?

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Yeliz am Dienstag ein nachdenkliches Bild. "Verbringe die Zeit mit Menschen, die es dir wert sind", postete die Ex-Bachelor-Teilnehmerin zum Foto. Swiped man einmal nach rechts, scheint auch schnell klarzuwerden, wen die dunkeläugige Schönheit mit diesen Menschen meint. Auf Pic Nummer zwei hält sie mit Jan Händchen. Zwar sind darauf keine Gesichter zu sehen, die rote "Hugs"-Tätowierung lässt allerdings kaum einen Zweifel zu: Das sind die mit Tinte veredelten Knöchel des Schauspielers!

Mit dem Hashtag #inlove heizte Yeliz die Gerüchteküche dann erst recht an: "Du und Jan?", will ein Fan aufgeregt wissen. Zwar lebt die 24-Jährige in Hannover und Jan in Köln, laut Angaben auf seinem Social-Media-Profil befindet sich der Tattoo-Liebhaber aktuell aber ebenfalls in der Heimatstadt seiner TV-Kollegin.

Instagram / yeliz.koc.official Yeliz Koc und Jan Sokolowsky halten Händchen

Instagram / yeliz.koc.official Ex-Bachelor-Kandidatin Yeliz Koc

Instagram / jan_soko Jan Sokolowsky

