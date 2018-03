Am 9. März schwingen sich wieder 14 Promis über das "Let's Dance"-Tanzparkett. Sila Sahin (32), die 2013 selbst zu den Kandidaten gehörte, kann den diesjährigen Starauflauf kaum erwarten. Promiflash trifft die Schauspielerin am Set ihrer YouTube-Serie "Offscreen" und horcht nach: Was hält die ehemalige Tanzmaus von dem diesjährigen Cast? "Das ist eine super Mischung dieses Jahr", findet sie und plaudert gleich noch ihren Favoriten aus!



