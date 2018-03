So tickt er also als Schwiegerpapa! Seit über 30 Jahren sind Robert (54) und Carmen Geiss (52) das Dream-Couple schlechthin. Mit ihren beiden Töchtern Davina (14) und Shania (13) verzücken sie in ihrer TV-Show Die Geissens ein Millionenpublikum. Doch wenn es um seine zwei Mädchen geht, wird der sonst so coole Unternehmer zum Vollblut-Daddy. Im Promiflash-Interview quatscht er nun über seine Schwiegervaterqualitäten: "Ich glaube, ich werde Kontrolle ausüben. Muss sein! Ich glaube, das ist auch am Ende des Tages angebracht." Auch bei einem gebrochenen Herzen seiner Prinzessinnen würde der Designer nicht zögern.



