Hana Nitsche (32) hat gleich doppelten Grund zur Freude. Am Donnerstag ließ die einstige Germany's next Topmodel-Finalistin völlig unerwartet die Babybombe platzen und reiht sich damit in eine ganze Riege werdender Promi-Mamas ein. Doch das Glück der schönen Brünette nimmt damit noch lange kein Ende. An ihrem Finger funkelt nämlich seit kurzer Zeit ein Mega-Klunker. Mit dem bislang unbekannten Papa ihres Ungeborenen will sie in unbestimmter Zeit vor den Traualtar treten.

Ein Bild-Redakteur entlockte der Mama in spe jetzt ein weiteres gut gehütetes Geheimnis. "Ich habe einen wundervollen Ring bekommen, der alles sagt." Gemeint ist der Verlobungsring, den ihr Liebster ihr kürzlich an den Finger gesteckt hat. In dem Gespräch verriet sie auch, wer der Mann an ihrer Seite und der Vater ihres Kindes ist: "Er heißt Chris und ist amerikanischer Unternehmer. (...) Ich ziehe mit meinem Lebensgefährten und Baby von New York nach Kalifornien." Nicht nur die Schwangernews, sondern auch ihre Beziehung dürften selbst für eingefleischte Fans eine echte Überraschung gewesen sein, schließlich erklärte Hana noch im Mai 2017 gegenüber Promiflash, dass sie glücklicher Single sei.

Auf den TV-Star, der in Übersee längst als Topmodel gefeiert wird, warten jetzt ganz besondere Aufgaben: die der treusorgenden Ehefrau und die der Mutter. Wann Hana "Ja" sagen wird, ist noch nicht bekannt, offenbar will sich die Bald-Mama nach dem Blitz-Baby für diesen Schritt etwas mehr Zeit nehmen: "Sofort heiraten ist aktuell noch kein Thema. Wir freuen uns erst einmal auf unser Baby."

Sascha Steinbach/Getty Images Hana Nitsche bei der RTL Show "It Takes 2" in Köln 2016

Sean Gallup/Getty Images for Marcel Ostertag Hana Nitsche, Model

Instagram / hananitsche Hana Nitsche

