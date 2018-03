Sie sind schon jetzt fix und fertig. Am kommenden Freitag startet die elfte Staffel Let's Dance. Wenige Tage vor der großen Kennenlernshow stehen nun die ersten Trainingseinheiten für die 14 Promis an – doch schon nach wenigen Stunden auf dem Parkett sind Ex-Bachelorette Jessica Paszka (27), Model Barbara Meier (31) und Co. einfach nur platt. Die eine jammert über Blasen, die andere sehnt sich nach flachen Schuhen und Schauspieler Bela Klentze (29) möchte nach den ersten Tanzlektionen einfach nur ins Bett, wie er seinen Fans in einer Instagram-Story am Dienstagabend mitteilt: "So, ich bin daheim. Also, ich hatte heute das erste 'Let’s Dance'-Training und ich bin komplett fertig. Meine Beine tun tierisch weh und es ist megaanstrengend."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de