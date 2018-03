Hat sie bei diesem Bild noch etwas nachgeholfen? Sarah Lombardi (25) war bis vor Kurzem noch zusammen mit ihrem Sohn Alessio (2) in Dubai unterwegs. Über ihren Aufenthalt hielt sie ihre Instagram-Follower mit Clips und Fotos täglich auf dem Laufenden. Die neueste Aufnahme der Sängerin sorgte jetzt aber für Diskussionen in den Kommentaren. Der Vorwurf: Sarah hätte an ihren Beinen Photoshop angewandt – und das für einige viel zu offensichtlich.



