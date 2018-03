In wenigen Tagen fällt der Startschuss für die elfte Staffel Let's Dance – dieses Mal allerdings ohne Profitänzerin Christina Luft (28). Mit ihrer Verletzung, die sie sich 2017 beim Training mit Giovanni Zarrella (40) zugezogen hatte, hat das aber nichts zu tun, wie sie ihren Fans in einer Instagram-Story jetzt erklärt: "Ich bin wieder topfit, ich bin supergesund, das war also nicht der Grund. Es könnte daran liegen, dass ich vielleicht einfach ein kleiner Knirps bin!"



