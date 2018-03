Was für eine Überraschung: Ex-Big Brother-Gewinnerin Alida Kurras erwartet ihr erstes Kind – mit 40 Jahren! Die Moderatorin verließ vor 18 Jahren den TV-Container als Gewinnerin der zweiten Staffel. Dass sie sich ein Kind wünscht, verriet die Berlinerin Promiflash bereits vor fünf Jahren. Und nun ist es endlich so weit: Die TV-Beauty ist schwanger – und ihren Babybauch kann sie längst nicht mehr verheimlichen!

Auf der Premiere von "Disney on Ice: Fantastische Abenteuer" in Berlin war es nicht zu übersehen: Alida ist hochschwanger. Auf dem roten Teppich trug sie ihre XXL-Kugel spazieren und strahlte mit einem riesigen Grinsen im Gesicht in die Kameras der anwesenden Fotografen. Keine Frage: Die werdende Mama hat eindeutig den Baby-Glow!

In letzter Zeit ist es ziemlich ruhig um die Strahlefrau geworden – Privates behält die ehemalige Container-Bewohnerin für sich. So ist auch nicht bekannt, wer der Vater ihres Kindes ist. Glaubt ihr, dass sie noch Details zu ihrer Schwangerschaft verraten wird? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

P.Hoffmann/WENN.com Alida Kurras bei der Premiere vom "Mary Poppins"-Musical in Hamburg

AEDT/WENN.com Alida Kurras, Moderatorin

WENN Alida Kurras, Moderatorin

