Sie geht als Beispiel voran! Bei The Biggest Loser unterstützt Mareike Spaleck die übergewichtigen Kandidaten dabei, ihrem Traum von einem schlankeren Körper näherzukommen. Als Coach ist das "Fit for Fun"-Fitnessmodel des Jahres 2012 natürlich auch selbst sehr sportbegeistert – und das sieht man der Beauty auch an. Für das Männermagazin "Playboy" hat sich Mareike jetzt in sexy Pose ablichten lassen und begeistert damit ihre Fans.



