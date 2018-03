Zerstört sein Ehrgeiz etwa die Beziehung? Im Mai 2016 zeigten sich Liam Payne (24) und Cheryl Cole (34) zum ersten Mal öffentlich als Paar, im März vergangenen Jahres wurden die beiden sogar Eltern eines Sohnes. Trotz des jungen Kindersegens kursieren allerdings hartnäckige Trennungsgerüchte um das britische Sänger-Couple. Ein Insider behauptet jetzt: Ausgerechnet Liams musikalischer Erfolg versetzt der Beziehung gerade den Todesstoß!

Derzeit promotet das One Direction-Mitglied sein allererstes Soloalbum, ist in diesem Zusammenhang viel unterwegs und soll sein Zuhause – inklusive Cheryl und Baby Bear – auch nicht sonderlich vermissen. "Liam widmet sich viel mehr seinem Popstar-Livestyle, als ein richtiger Familienvater zu werden. Früher dachten immer alle, dass Cheryl der kalte Part in ihrer Beziehung sei, aber eigentlich ist er es", erklärte die Quelle gegenüber The Sun.

Eine Behauptung, die nicht allzu sehr an den Haaren herbeigezogen sein könnte, schließlich soll Liam für den Fall einer möglichen Trennung bereits den Rat eines Anwalts eingeholt haben. Zwar gaben er und Cheryl sich bisher nicht das Jawort, dennoch verbinde die beiden neben ihres Sohnemannes auch eine Reihe geteilter Vermögenswerte. Vielleicht muss es ja gar nicht erst so weit kommen und die zwei raufen sich doch noch einmal zusammen.

Neilson Barnard/Getty Images Cheryl Cole beim Cannes Film Festival 2016

Anzeige

WeirPhotos / Splash News Cheryl Cole und Liam Payne

Anzeige

Instagram / liampayne Liam Payne mit seinem neugeborenen Sohn Bear

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de