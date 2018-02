Wie ein Bekannter des Paares nun The Sun verriet, suche sich der ehemalige One Direction-Star schon Rechtsberatung für den Fall eines Beziehungsendes. "Es ist nur sinnvoll, auf alle Optionen vorbereitet zu sein. Mit einem jungen Sohn und einer Reihe von geteilten Vermögenswerten bedeutet ein Beziehungsende mehr als nur getrennte Wege zu gehen", erzählte der Insider weiter. Liam besitze etwa 54 Millionen Pfund (61 Millionen Euro) und Cheryl knapp 20 Millionen Pfund (22,6 Millionen Euro). Gemeinsam besitzt das Couple ein Haus im Wert von 5,1 Millionen Pfund (5,7 Millionen Euro). Dennoch sei der Musiker immer noch an einer Lösung der Beziehungskrise interessiert und wolle eine Trennung vermeiden: "Er hofft, dass es nicht dazu kommen wird, aber er ist nur vorsichtig", fügte der Insider hinzu.