Macht Platz für Justin Biebers (24) neues Statussymbol! Zu seinem 24. Geburtstag Anfang März hat sich der Weltstar mal eben einen neuen Lamborghini gegönnt. Immer wieder wurde er in den vergangenen Tagen von Paparazzi in seiner türkisen Protzkarre gesichtet – zuletzt in einem Hotel in Los Angeles. Und genau dort spielte sich eine ganz schön abgehobene Szene ab: Justin ließ seinen Wagen nämlich von Hotelangestellten einparken, anstatt sich selbst darum zu kümmern. Ganz schöne Starallüren, Mister Bieber!



