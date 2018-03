Versäumt er hier seine Pflicht einzugreifen? Schon seit 2011 ist Thomas Hayo einer der Juroren von Germany's next Topmodel und sollte daher mehr als genug Erfahrung mit Zickenkrieg haben! Zwei seiner diesjährigen Schützlinge treiben es aber besonders wild: Schon zu Beginn der aktuellen Staffel zofften sich die einstigen besten Freundinnen Zoe Saip und Victoria Pavlas (19) bis aufs Blut. Für Michael Michalsky (51) steht damit fest: Er hat sein Team Weiß da schon viel besser im Griff! "Man kann Reibereien auch anders lösen, als in der Art und Weise, wie das im anderen Team passiert. Das spricht eben auch für den jeweiligen Mentor", schoss er beim Launch von t: by tetesept created by MICHALSKY im Promiflash-Interview gegen Thomas.



