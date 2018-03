Es geht so lustig weiter, wie es aufgehört hat. Seit Freitagabend wird bei RTL nicht nur wieder getanzt, sondern auch herzhaft gelacht. Let's Dance ist zurück und startete gleich mit einer aufregenden Kennenlernshow. In diesem Jahr darf natürlich auch Daniel Hartwich (39) nicht fehlen, der das Format oft zu einer amüsanten Comedyshow macht. Die Juroren und Kandidaten waren zum Auftakt aber ebenso wenig auf den Mund gefallen!

Daniel konnte sich eine Anspielung auf Judith Williams' (45) Namen nicht verkneifen und sorgte damit für Lacher im Publikum. "You did a great job – Ju dith a great job", haute der Scherzkeks raus und ergänzte: "Ja, ganze sieben Monate drauf vorbereitet." Auch Roman (18) und Heiko Lochmann (18) bekamen vom Moderator ihr Fett weg, als er die Jury fragte: "Wer hat besser gefallen? Das linke Lochi oder das rechte Lochi?" Jorge Gonzalez (50) ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, die eine oder andere humorvolle Bemerkung zu machen. Zu Thomas Hermanns (55) meinte er: "Jetzt kriege ich Konkurrenz. Jemand hat mehr Zähne als ich." Kandidat Jimi Blue Ochsenknecht (26) hatte offenbar einen Clown gefrühstückt: "Ich kenne nur Quick-Stop, wenn man sich was zu essen holt", spielte er auf den Tanz Quick-Step an und ballerte gleich noch einen raus: "Ich bin Jimi Blue und ich werde so lange Gas geben, bis ich blau anlaufe."

Neu-Moderatorin Victoria Swarovski (24) hatte gestern Abend allerdings weniger zu lachen. Ihre witzigen Versprecher kamen bei den Zuschauern weniger gut an und bei Twitter wurde ihr Show-Debüt komplett verrissen: "Wie kann eine deutschsprachige Moderatorin bitte so viele grammatikalische Fehler machen?"

Lukas Schulze / Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

MG RTL D / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Jimi Blue Ochsenknecht

Lukas Schulze / Getty Images Daniel Hartwich und Victoria Swarovski in der 1. "Let's Dance"-Show

