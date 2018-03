Hat er schon eine Neue? Erst in dieser Woche überraschten Sänger Usher (39) und seine Frau Grace Miguel ihre Fans mit einer traurigen Nachricht: Sie haben sich getrennt! Die beiden waren zwar nur drei Jahre lang verheiratet, aber bereits seit 2009 ein Paar. Der R'n'B-Star hat das plötzliche Ehe-Aus aber anscheinend recht zügig überwunden. Er soll schon längst ein Auge auf Schauspielerin Tessa Thompson (34) geworfen haben.

Wie ein Insider dem Onlineportal Page Six berichtete, haben die beiden sich im Januar auf der Premiere des Films "Black Panther" getroffen. "Es wirkte so, als würden er und Tessa flirten. Dann schien es so, als würde er ihr überall hin folgen, wie ein Hündchen", erklärte die Quelle weiter. Ganz offenbar war die Begeisterung jedoch eher einseitig. Der Musiker soll dem Thor-Star nämlich den ganzen Abend auf den Fersen gewesen sein. Auch andere Partygäste erzählten, dass Usher regelrecht an der 34-Jährigen klebte.

Damals sollen diese Annäherungsversuche noch für viel Verwirrung gesorgt haben. Immerhin war der "Yeah"-Interpret zu diesem Zeitpunkt offiziell noch mit Grace zusammen. Mehreren Berichten zufolge sollen die Noch-Eheleute aber tatsächlich schon seit einigen Monaten getrennte Wege gehen.

WENN Usher auf der Wish Gala 2017

Jesse Grant/Getty Images for Disney Lupita Nyong'o, Usher und Tessa Thompson bei der "Black Panther"-Premiere

Photo credit Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images Grace Miguel und Usher in Cannes

