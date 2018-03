Was für ein entzückendes Papa-Tochter-Duo! Erst vor wenigen Tagen sorgte Dwayne "The Rock" Johnson (45) mit schlimmen News für einen großen Schock: Seine kleine Tochter Jasmine hatte sich bei einem Unfall verletzt und musste sogar in die Notaufnahme! Nach der Horrornacht scheint es dem Töchterchen jedoch wieder gut zu gehen: Mit einem niedlichen Video feiern der Schauspieler und sein Liebling den Weltfrauentag – und dabei stiehlt Jasmine ihrem Papa total die Show! "Ok, meine Königin, können wir 'Mädchen-Power' sagen?" "Mädchen-Power!", und noch weiteres niedliches Gebrabbel dokumentiert der stolze Papa auf Instagram.



