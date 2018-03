Geht wirklich was zwischen Justin Theroux (46) und Olivia Munn (37)? Die Nachricht, dass der Schauspieler und Jennifer Aniston (49) sich nach drei Jahren Ehe getrennt hatten, versetzte Hollywood vor wenigen Wochen einen Schock. Seitdem hoffen viele Fans auf eine Liebes-Reunion bei Jen und ihrem Ex Brad Pitt (54). Justin wurde hingegen eine Liaison mit Olivia nachgesagt. Dieses Gerücht machte seine Schauspielkollegin jetzt aber zunichte.

In ihrer Instagram-Story teilte die 37-Jährige Screenshots einer Unterhaltung zwischen sich und ihrem Sprecher. In dem Gespräch diskutierten die beiden über einen Bericht, in dem behauptet worden war, dass Olivia und Justin sich nähergekommen seien. "Oh mein Gott, das ist so dumm", kommentierte die "The Predator"-Darstellerin die Spekulation eines Magazins und legte in einem weiteren Post noch ein Statement nach.

"Seit sie gesagt haben, dass sie die Story bringen, obwohl wir ihnen gesagt haben, dass sie zu einer Million Prozent nicht wahr ist, dachte ich mir, dass ich euch persönlich noch mal selbst mitteile, dass es nicht wahr ist", betonte Olivia. Sie wolle niemanden schlecht machen, der den Ex-Freund eines Freundes datet, aber das sei nicht ihr Stil. Die dunkelhaarige Schönheit und Jennifer hatten zusammen in dem Film "Office Christmas Party" mitgespielt. Seitdem sind die zwei befreundet.

Gabriel Bouys/ Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston

Dia Dipasupil / Getty Images Olivia Munn bei der Vanity Fair Oscar Party 2018

gotpap / Bauergriffin.com / Splash News Jennifer Aniston und Olivia Munn bei einer Premiere in Los Angeles

