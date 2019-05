Avengers: Endgame sorgt ein weiteres Mal für Aufregung! Erst seit wenigen Wochen läuft der vorerst letzte Teil der Filme über das beliebte Superhelden-Kollektiv in den Kinos. Mit Iron Man, Thor, Captain America, Black Widow und vielen weiteren Charakteren brach der Streifen bereits zahlreiche Rekorde – doch eine Frage blieb den Fans auch nach dem Kino-Besuch: Warum fehlt die Marvel-typische letzte Szene nach dem Abspann?

Die waschechten Bewunderer der Comic-Verfilmungen des Marvel Cinematic Universe' sind bereits daran gewöhnt, nach dem Ende jedes Films noch einige Minuten in ihren Kino-Sitzen zu verweilen – denn in der Regel folgt nach der Angabe der Cast- und Produktions-Credits noch eine letzte kurze Sequenz, die den weiteren Verlauf der Geschichte anteasert. In "Avengers: Endgame" mussten die Zuschauer dann vergeblich auf eben diese Szene warten – doch warum? "Das ist der erste MCU-Film, bei dem wir nicht über die Zukunft nachdachten!", erklärten die Regisseure Anthony und Joe Russo laut Slash Film. Die Zusatz-Aufnahme sei bewusst ausgelassen worden – eben weil "Endgame" den finalen Part der Avengers-Filme darstelle: "Selbst die Leute bei Marvel denken nicht an die Zukunft von Marvel!", schilderten die beiden.

Scheint, als müssten die hartnäckigen Fans also tatsächlich die letzte Hoffnung aufgeben und sich von ihrer geliebten Superhelden-Gang verabschieden. Ein kleiner Trost bleibt ihnen aber: Noch in diesem Jahr erscheint mit Spider-Man: Far From Home immerhin ein Ableger der Reihe, weitere spinnige Spin-offs sind geplant. 2020 soll zudem ein eigener "Black Widow"-Streifen über die Leinwände flimmern, 2021 ein jeweils zweiter Teil von "Black Panther" und "Doctor Strange". Auch Chris Pratt (39) wird höchstwahrscheinlich ein drittes Mal in Guardians of the Galaxy zu sehen sein. Nur eine Avenger-Reunion bleibt wohl ausgeschlossen.

Getty Images Die Stars von "Avengers: Endgame"

Everett Collection/ ActionPress Black Widow, Thor, Captain America, Hawkeye, Iron Man und Hulk in "The Avengers"

ActionPress Szene aus "Spider-Man: Far From Home"

