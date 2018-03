Trägt sie etwa ein süßes Geheimnis mit sich? Emily Ratajkowski (26) erlebt eine Liebe im Schnelldurchlauf: Erst Ende Februar heiratete sie überraschend den Produzenten Sebastian Bear-McClard. Nach nur wenigen Wochen Beziehung gaben sich die Frischverliebten ganz intim das Jawort. Mit einem süßen Video teilte das Model sein ganzes Glück mit seiner Social-Media-Community. Nun präsentierte sich Emily mit einer verdächtigen Wölbung.

Als frischgebackenes Ehepaar liefen die brünette Beauty und ihr Gatte am vergangenen Sonntag bei der Oscar-Party der Zeitschrift "Vanity Fair" gemeinsam über den roten Teppich. In einem Samtkleid vom Designer Zac Posen strahlte die 26-Jährige überglücklich an der Seite von Sebastian. Aber Moment mal: Die sonst so durchtrainierte Emily zeigte auf einmal ein kleines Bäuchlein. Ist da etwa eine niedliche Überraschung unterwegs oder hat die Beauty einfach nur zu viel geschlemmt in letzter Zeit? Normalerweise zeigt die Laufstegschönheit ihren Körper extrem durchtrainiert.

Eine mögliche Schwangerschaft würde auf jeden Fall die Blitzhochzeit des Turtel-Duos erklären. Nach nur knapp zwei Monaten Beziehung schloss die "Gone Girl"-Darstellerin mit dem Produzenten nämlich ziemlich schnell den Bund der Ehe. Bisher haben sich die beiden aber noch nicht dazu geäußert. Glaubt ihr, dass Emily schwanger ist? Stimmt ab!

Dia Dipasupil/Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski bei der Vanity Fair Oscar Party 2018

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Topmodel

Instagram / emrata Emily Ratajkowski und ihr Ehemann Sebastian Bear-McClard

