Die Braut, die sich ganz schnell traut! Nach der Blitz-Hochzeit von Amy Schumer (36) hatte es nun eine weitere Promi-Dame ganz eilig, unter die Haube zu kommen: Model Emily Ratajkowski (26)! Dabei hatte man nicht mal auf dem Schirm, dass die 26-Jährige fest vergeben ist. Und ihr Neu-Ehemann ist kein Unbekannter: Emily ist jetzt die Frau von Schauspieler und Produzent Sebastian Bear-McClard!

MCvitanovic / Splash News Emily Ratajkowski

Wie TMZ berichtet, gab die "Gone Girl"-Darstellerin ihrem Liebsten, mit dem sie erst seit einigen Wochen zusammen sein soll, in einem New Yorker Rathaus das Jawort. Bei der Trauung seien nur ein paar Freunde dabei gewesen. Unter den anwesenden Gästen befand sich auch Social-Media-Star The Fat Jewish.

Jamie McCarthy / Staff / Getty Images Sebastian Bear-McClard, Schauspieler

Fotos der spontanen Hochzeit postete die frischgebackene Ehefrau in ihrer Instagram-Story – und überraschte mit ihrer Outfit-Wahl: Emily trug nämlich kein weißes Kleid, sondern einen braunen Hosenanzug und einen schicken schwarzen Hut. Dafür wählte ihr Mann Sebastian weiß für seinen Anzug und gab seiner Braut in diesem Look das Jawort.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Schauspielerin

