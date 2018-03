Süßer könnte seine kleine Liebesbotschaft nicht sein! Miranda Kerr und Orlando Bloom (41) bekamen während ihrer dreijährigen Ehe ein gemeinsames Kind: Söhnchen Flynn. Mittlerweile ist der Knirps schon sieben Jahre alt – und offenbar ganz vernarrt in seine Model-Mami. Die 34-Jährige teilte jetzt stolz ein Foto eines niedlichen Mini-Briefs samt selbst gemalter Zeichnung, den ihr der Junge gewidmet hatte.

Mirandas Follower auf Instagram bekamen Flynns Werk zu sehen: Er hatte sich und seine Mama neben einer Palme und einem Baum bei strahlendem Sonnenschein gemalt. Darunter stand in kritzeliger Handschrift: "Meine Heldin ist meine Mama, weil sie mir so viel Liebe schenkt und sie so nett zu mir ist." Wie gerührt die ehemalige Victoria's Secret-Beauty von dem Geschenk ihres Nachwuchses war, zeigte ihr kurzer, aber eindeutiger Kommentar: "Das lässt mein Herz schmelzen."

Besonders emotional dürfte die gebürtige Australierin momentan auch wegen ihrer zweiten Schwangerschaft sein. Mit ihrem Verlobten Evan Spiegel (27) erwartet sie ihren ersten Nachwuchs. Wann es so weit ist, hat das Paar bislang noch nicht verraten.

Instagram / mirandakerr Bild von Flynn Bloom an seine Mama Miranda Kerr

WENN Miranda Kerr und Orlando Bloom

Jen Lowery / Splash News Evan Spiegel und Miranda Kerr

