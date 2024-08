Seltene Fotos: Orlando Bloom posiert mit seinem Sohn (13)

Orlando Bloom (47) hat einen privaten Moment mit seinem Sohn Flynn (13) auf Instagram geteilt! Der "Fluch der Karibik"-Star postete am Dienstag eine Reihe von Fotos von seinem Besuch bei einer Automesse. Auf einem Bild legt er den Arm um Flynn, während die beiden ein orangefarbenes Oldtimer-Auto bewundern. Orlando war in einem marineblauen Hemd und passender Mütze zu sehen, während sein Nachwuchs ein ähnlich dunkles Baseballcap und ein weißes Sweatshirt trug. Ein weiteres Foto zeigt Vater und Sohn beim Verlassen des Events, wobei Orlando liebevoll seine Hand auf den Kopf seines Sohnes legt. "Bei der Monterey Car Week mit meinem Jungen", schrieb der Schauspieler in der Bildunterschrift.

Orlando teilt seinen Sohn Flynn mit seiner Ex-Partnerin Miranda Kerr (41). Gemeinsam mit seiner aktuellen Partnerin, Sängerin Katy Perry (39), hat er zudem eine fast vierjährige Tochter namens Daisy. In einem Interview mit People im März gab der stolze Vater Einblicke in seine Vorstellung von Familienzeit. "Familienzeit bedeutet für mich, gemeinsam zu essen, zusammen spazieren zu gehen oder Abenteuer zu erleben. Es sind Spiele, es ist Verbindung, es ist Händchenhalten und Umarmen. Und den Menschen oft zu sagen, dass man sie liebt", erklärte er.

Orlandos Ex Miranda sprach in der Vergangenheit mit Access Hollywood über ihr erfolgreiches Co-Parenting. "Ich bewundere Katy und bin dankbar, dass Orlando jemanden gefunden hat, mit dem er glücklich ist. Jetzt hat Flynn vier glückliche Eltern, die sich gut verstehen", schwärmte das Model. Die harmonische Beziehung der beiden Ex-Partner sorgt dafür, dass Flynn von einer liebevollen und unterstützenden Umgebung profitieren kann.

Instagram / orlandobloom Orlando Bloom mit seinem Sohn Flynn, August 2024

Getty Images Miranda Kerr, Model

