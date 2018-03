Wow, wer ist denn diese Hammerbraut? In diesem krassen Look ist Natalie Portman (36) wirklich kaum wiederzuerkennen. Die Schauspielerin ist privat für ihren eleganten und braven Look bekannt. Und auch in ihren Filmen hat man sie so bisher noch nicht gesehen. Doch eine Hollywood-Lady muss in alle Rollen schlüpfen können und wandelbar sein: Deshalb zieht Natalie aktuell mit einem für sie völlig untypisch schrillem Look alle Blicke auf sich.

Hautenge Jeans, hochhackige Overknee-Stiefel, lila Blazer und eine toupierte Mähne – da hielten die Paparazzi in New York natürlich sofort begeistert drauf. Natalie hat sich dieses verrückte Styling jedoch nicht einfach so zum Spaß zugelegt: Sie dreht gerade ihren Film "Vox Lux". Über den Streifen ist bisher nicht allzu viel bekannt: Es geht um einen Popstar, dem unerwarteter Erfolg zuteilwird. Natalie spielt eine Figur namens Celeste und angesichts ihrer Aufmachung ist davon auszugehen, dass der Film inhaltlich in der 80er-Jahre-Rockszene angesiedelt ist. Darüber hinaus ist laut IMDb sicher, dass neben Natalie unter anderen noch Jennifer Jason Leigh (56), Jude Law (45) und Raffey Cassidy (15) mit von der Partie sind. Letztere wurde zusammen mit Natalie am New Yorker Außenset gesichtet.

Im vergangenen Jahr tat sich auch abseits von Hollywood einiges in Natalies Leben. Knapp sechs Jahre nach Sohnemann Aleph (6) brachte die 36-Jährige ihre Tochter Amalia (1) zur Welt. Mit ersten Fotos ihres Babys begeisterte sie ihre Fans – und die freuen sich nun sicher auch schon darauf, ihr Idol als coole Rockerbraut in "Vox Lux" erleben zu können.

Christopher Peterson/Splash News Natalie Portman und Raffey Cassidy beim Dreh von "Vox Lux"

Splash News Natalie Portman beim Filmdreh in New York

Phillip Faraone/ Getty Images Schauspielerin Natalie Portman

