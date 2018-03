Ein schlimmer Schicksalsschlag für Hans Entertainment (23)! Erst Mitte Januar wurde bekannt, dass der virale Superstar zum ersten Mal Papa wird. Seine Freundin sollte im Herbst das gemeinsame Kind auf die Welt bringen. Nun der Schock: Sein Schatz hatte mit Komplikationen zu kämpfen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort gab es die schreckliche Diagnose: Das Baby hat nicht überlebt!

Bereits die ersten Wochen der Schwangerschaft seien schwierig gewesen, wie sein Management in einer Pressemitteilung berichtet. Schon zu diesem Zeitpunkt sei eine Infektion aufgetreten, wegen der die Liebste des "Hoch die Hände, Wochenende"-Interpreten für mehrere Tage stationär behandelt worden war. Nach einem Schwächeanfall am Sonntagmorgen kam Hans' Partnerin zuletzt wieder in eine Klinik, wo die Ärzte ihr Bestes versuchten – doch leider vergeblich.

"Hans wirkt stark und beschützend, muss aber jetzt erst einmal selbst mit dem schwerwiegenden Verlust klarkommen", heißt es in dem Statement weiter. Es ist ein harter Schlag für das Paar, der Folgen haben wird: Sämtliche geplante Auftritte und TV-Shows in der nächsten Zeit sind nach diesem Trauerfall vorerst auf Eis gelegt.

Instagram / h.entrtainment Unterhalter Hans Entertainment in Freiburg

Anzeige

Facebook/ Hans Entertainment Hans Entertainment

Anzeige

Instagram / h.entertainment Hans Entertainment, Internet-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de