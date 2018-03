Mega-Star Jennifer Lopez (48) und Ex-US-Baseballspieler Alex Rodriguez (42) gehören zu den Traumpaaren in Hollywood. Die beiden daten sich seit etwa einem Jahr skandalfrei. Kein Wunder, dass immer wieder Gerüchte einer Verlobung durch die Medien flirren! Am Donnerstag erregte ein Rendezvous des Paares in West Hollywood die Aufmerksamkeit der Paparazzi. Am Ringfinger der Latina war den Fotografen nämlich ein auffälliger Ring ins Auge gesprungen.

Wie Radar Online berichtet, genossen die Verliebten Momente der Zweisamkeit beim Dinner, ehe sie vor dem Promi-Restaurant "Craig's" in Los Angeles von Reportern mit Kameras erwischt wurden. An Jennys Ringfinger blinkte und funkelte es verdächtig – ein großer Stein mit viel Bling-Bling, ganz der Stil der 48-Jährigen. Ob es sich wirklich um einen Verlobungsring handelt, ist jedoch nicht sicher. Laut Life and Style Mag sei Jennifer trotz ihrer drei Scheidungen nicht abgeneigt, wieder vor den Traualtar zu treten: "Alles ist möglich. Ich grenze mich selbst nicht ein."

In einem Interview mit der Vanity Fair verriet Alex: "Wir sind wie füreinander gemacht. Wir sind beide Löwen, wir sind beide aus New York, wir sind beide Latinos und mindestens noch 20 andere Sachen." Auch die Kinder der Patchwork-Familie verstehen sich blendend. Da hört man ja wirklich fast die Hochzeitsglocken läuten!

