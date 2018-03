Für Judith Williams (45) geht's bei Let's Dance besonders gut los. Schon in der Kennenlernshow am vergangenen Freitag tanzte sich die Die Höhle der Löwen-Jurydame in die Herzen der Zuschauer. So sehr, dass sie am Ende sogar das Direkt-Ticket für die nächste Entscheidung lösen konnte. Erich Klann (30) dürfte es freuen, er wurde als Tanzpartner der Unternehmerin auserkoren. Wie viel Spaß die beiden im Training haben, teilten sie jetzt mit ihren Followern im Netz – und gaben ganz nebenbei ihren persönlichen Teamnamen bekannt.

Am Sonntag postete Judith das erste Foto, das sie gemeinsam mit Profi Erich in Aktion zeigt, und bat ihre Community um Mithilfe: Ein Teamname muss her. Und auf ihre Follower kann sich die schöne Brünette offenbar verlassen. Nur einen Tag später verkündete sie: "Check, Teamname gefunden. Vielen Dank für eure kreativen Vorschläge. Unser absoluter Favorit lautet... *Trommelwirbel*: Yes Ju Klann."

Damit lehnen sich die zwei an den berühmten Motivationsspruch des einstigen US-Präsidenten Barack Obama (56) an. Der hatte den bis heute populären Slogan "Yes we can" während des Wahlkampfes im Jahr 2008 in seine Reden eingebunden. Ob sich das Tanzpärchen in den nächsten Wochen eine Scheibe von dessen damaligem Antrieb abschneidet? Schon in Woche 1 jedenfalls bewies Judith, dass ihr das Tanzen im Blut liegt.

Instagram / judithwilliams_official Judith Williams und Erich Klann im "Let's Dance"-Tanztraining

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Judith Williams und Erich Klann in der ersten Folge von "Let's Dance"

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Judith Williams und Erich Klann, "Let's Dance"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de