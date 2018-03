Der Baby-Verdacht verhärtet sich! Erst vor wenigen Tagen versetzte Bonnie Strange (31) ihre Follower in Aufruhr: Hat die Moderatorin, die in Kürze ihren ersten Sprössling mit Boyfriend Leebo Freeman erwartet, in ihrer Insta-Story etwa verraten, dass sie einen Jungen bekommen wird? Das vermuteten jedenfalls ihre Fans, nachdem die Bald-Mami ein Foto von einer blau gestrichenen Wand geteilt hatte. Ein weiterer potenzieller Hinweis auf das Baby-Geschlecht folgte jetzt: Ist DAS der endgültige Beweis dafür, dass in Bonnies Bauch ein Baby-Boy heranwächst?

Die Farbe Blau scheint bei Bonnie momentan ganz hoch im Kurs zu stehen: Nach Schnappschüssen im türkisen Badeanzug und im himmelblauen Wickelkleid setzt die Influencerin ihre 30-Wochen-Murmel auf ihrem aktuellen Instagram-Pic nun in einem weiten, marineblauen Kleid in Szene. Im Hintergrund ein großes, seidenes Tuch – selbstverständlich ebenfalls in der derzeitigen Lieblingsfarbe des Models! Bewusster Hinweis oder freche Täuschung? Allzu lange werden sich ihre Anhänger nicht mehr gedulden müssen: Spätestens nach der Geburt in wenigen Wochen wird die 31-Jährige das Rätsel wohl lüften und verraten, ob es ein Mädchen oder ein kleiner Junge geworden ist.

Nach der Entbindung erwartet ihre Supporter allerdings noch eine weitere Enthüllung – und zwar der Name von Bonnies Nachwuchs! Entschieden habe sich die TV-Schönheit bereits und wie zu erwarten war, soll die Kombination einzigartig werden: "Es wird eine Mischung aus klassisch und ausgefallen. Damit der Name am besten mir gefällt – UND dem Baby!"

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange in Los Angeles

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Model

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Model und Designerin

