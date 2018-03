Ex-Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Brenda (24) ist frisch getrennt – und schon wieder in love! Noch während der Sendung im vergangenen Jahr hatten die Herren der Schöpfung die Brünette ohne Hoffnung anhimmeln müssen: Das Model war damals knapp drei Jahre lang in einer süßen Beziehung mit einem unbekannten Hottie gewesen. Jetzt ist mit ihrem Schatz aber Schluss – doch Brenda kämpft nicht mit Herzschmerz und Co.: Sie hat schon einen neuen Mann an ihrer Seite, den sie kürzlich bereits im Netz präsentierte! "Also Frühlingsgefühle sind schon da!", erklärt die schöne 24-Jährige im Promiflash-Interview auf der GLOW Beauty Messe.



