Na, wer gibt denn hier der Ex-GNTM-Schönheit Brenda (24) ein Küsschen auf die Wange? Seit ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel im letzten Jahr ist es um die brünette Bloggerin ruhiger geworden. Nach dem Aus in der Casting-Show verriet Brenda, dass sie bereits seit drei Jahren vergeben ist! Ihren Liebsten der Öffentlichkeit vorstellen, wollte sie bisher nicht. Ein neuer Post zeigt Brenda jetzt aber kuschelnd mit einem Boy – ist er etwa ihr geheimer Mr. Right?

Auf Instagram teilte Brenda ein kuscheliges Couch-Pic mit einem dunkelhaarigen, tätowierten Hottie! Zärtlich hält der Muskelmann den TV-Star im Arm und küsst ihn auf die Schläfe. Glücklich kommentierte sie den heimischen Schnappschuss mit: "Ein bisschen Hollywood für Zuhause. Wir sind bereit für die Oscar-Nacht!" Dass es sich bei ihm um den mysteriösen Langzeit-Boyfriend handelt, scheint ein Kommentar vom unbekannten Beau zu bestätigen: "Und der Oscar geht an Schatzi", schrieb der durchtrainierte Schönling.

Aber mit wem kuschelt unsere Brenda hier eigentlich? Bei dem Couch-Kollegen handelt sich um das türkische Model Baris Murat Yagci – und der ist auf Instagram schon eine richtige Berühmtheit! Knapp 320.000 Follower hat er schon ansammeln können. Große Erfolge als Fotomodell konnte er ebenfalls schon feiern: Im November letzten Jahres schaffte es Baris auf das Cover der türkischen Men's Fitness.

Instagram / brendapatea Brenda mit Model Baris Murat Yagci auf der Couch

Instagram / barismrtyagci Baris Murat Yagci, Model

Instagram / brendapatea Brenda in Berlin

