Sanfte Schaukeleinheiten für ihr Baby: Die Desperate Housewives-Darstellerin Eva Longoria (42) ist in freudiger Erwartung und das sieht man! Mit ihrem Schwanger-Glow verzückt die Schauspielerin derzeit bei all ihren öffentlichen Auftritten. Nun erwischten Paparazzi sie und ihren Ehemann José Antonio Bastón (49) bei einem besonderen Ausflug mit Freunden: Auf einem Boot zeigte die Bald-Mama ihre gewachsene Körpermitte in einem engen schwarzen Kleid!

Am vergangenen Sonntag sah sich der Hollywood-Star zusammen mit seinen Liebsten den Sonnenuntergang vor den Ufern Miamis an. Völlig natürlich lächelte sie auf den Pics des Törns in dem körperbetonten Dress und machte dabei einen gelösten Eindruck. Außerdem bot sie den Fotografen einen seltenen Anblick auf nicht ganz so hoher See, denn eigentlich zeigt sich die 42-Jährige meistens mit riesigen Sonnenbrillen in der Öffentlichkeit.

Für die gebürtige Texanerin wird das Kind ihr erster Nachwuchs – laut TMZ freut sich das Paar auf einen Jungen. Und der Sprössling scheint der Beziehung der beiden gut zu tun: Immer wieder werden Eva und José verliebt turtelnd zusammen gesehen. Der Televisa-Manager und die Mimin feiern dieses Jahr im Mai schon ihren zweiten Hochzeitstag: Das Jawort gaben sie sich 2016 in Mexiko.

Splash News Eva Longoria, Schauspielerin

Anzeige

Xavier Collin/IPA/Splash News Eva Longoria

Anzeige

Splash News Eva Longoria und José Baston, Hochzeit von Serena Williams 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de